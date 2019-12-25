Надежды на снег тают. Синоптик рассказал о погоде в Москве на Новый год

В последние выходные уходящего года в столице выпадет снег, однако до 2020-го он не дотянет.

Синоптики рассказали, что в новогоднюю ночь температура воздуха в столице будет близка к нулю. По словам замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, следует ждать новую волну тепла.

— Мы ещё надеемся, что погода будет новогодняя, но чем ближе к Новому году, тем больше наши надежды тают. Вчера, например, на 12 градусов выше нормы была, и потихоньку она понижается, — рассказал синоптик агентству "Москва".

Цыганков отметил, что в предновогодние дни температура воздуха понизится и установится лёгкий мороз в районе –5...–7 градусов. В воскресенье, по словам синоптика, выпадет снег, однако в последние два дня уходящего года он растает.

— К сожалению, 30 и 31 декабря будет тепло. Идёт очень мощный циклон по северу, поэтому снег, который выпадет в воскресенье, начнёт таять в Москве. Температура будет близкая к нулю, — рассказал Цыганков.

Синоптик выразил надежду на минусовую температуру в новогоднюю ночь, однако, по его словам, больше, чем на мокрый снег, в Новый год рассчитывать не стоит.

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