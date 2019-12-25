Козак рассчитывает на компромисс в вопросе "Северного потока — 2"

Европейские страны заинтересованы в обеспечении энергетической безопасности, поэтому совместно с ними Россия сможет найти решение проблем вокруг газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

— Мы уверены в том, что в сотрудничестве с Евросоюзом мы решим эту проблему и найдём компромисс, — отметил он в эфире телеканала "Россия-24".

При этом Козак не исключил, что давление со стороны США в отношении проекта будет расти, однако возможности Вашингтона не безграничны, подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что 21 декабря Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете США, включающий санкции против газопровода "Северный поток — 2". Власти США требуют немедленного прекращения строительства. После этого швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила свою работу.

Между тем и в Москве, и в Берлине уверены — строительство газопровода будет завершено.