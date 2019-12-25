Песков не согласился с заявлением Лукашенко о "раздорожье" между странами

В Кремле согласны, что "некоторые шероховатости" в отношениях Москвы и Минска есть и будут, но на общем фоне это не сказывается.

В Кремле не согласились с оценкой состояния российско-белорусских отношений, которую в интервью "Эхо Москвы" высказал Александр Лукашенко. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, последние встречи говорят не о "раздорожье", а как раз об обратном — о высокой интеграции и эффективности развития связей между нашими странами.

— Проделана титаническая работа по согласованию целого пакета дорожных карт в плане продвижения в русле интеграции двух стран и укрепления Союзного государства, — напомнил представитель Кремля. — Остаются несогласованные вопросы, что, однако, не свидетельствует о том, что мы находимся в какой-то кризисной ситуации.

Песков добавил, что Россия и Белоруссия настолько тесно связаны друг с другом, что "какие-то шероховатости неизбежно будут оставаться", однако общий фон двусторонних отношений это не испортит.

Напомним, что в ходе интервью Лукашенко посетовал, что Москва "прессует" Белоруссию и "завинчивает гайки". Он рассказал, что дефицит в товарообороте между Россией и Белоруссией достиг девяти миллиардов долларов, то есть республика закупает у РФ товаров на такую сумму больше, чем продаёт.

Вместе с тем он призвал Россию не торговаться за десять долларов в цене за газ. Он напомнил, что Москва, как правопреемница Советского Союза, должна помогать Белоруссии, пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС