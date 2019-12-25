Причиной задержания и.о. прокурора Норильска оказался донос его же подчинённых

Младший советник юстиции за два года работы в надзорном ведомстве навлёк на себя гнев коллег "оскорбительным и издевательским отношением".

Исполняющий обязанности прокурора города Норильска Хаваж-Бауди Гутаев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщил Лайфу источник, следственные органы региона занялись руководителем надзорного органа после настойчивых жалоб подчинённых.

Младший советник юстиции возглавил прокуратуру Норильска в 2018 году и сразу навлёк на себя гнев коллег. Согласно доносу, написанному на пяти листах, "на протяжении двух лет они испытывали оскорбительное, издевательское отношение" Гутаева к себе. В документе подчинённые утверждают, что начальник получил свою должность исключительно благодаря "благоприятно сложившимся отношениям с прокурором Красноярского края". При этом, по словам авторов обращения, они направили порядка десяти жалоб на и.о. прокурора Норильска. Все служебные проверки закончились ничем.

— Гутаев Х.А. сам неоднократно сообщал, что может решить любой вопрос с прокурором края, потому что он ему очень обязан, — говорится в жалобе, которую сотрудники норильской прокуратуры направили генпрокурору Юрию Чайке, его заместителю Юрию Пономарёву и начальнику отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений ГП Игорю Манакову.

В документе подчинённые приписывают начальнику и другое: постоянное отсутствие на работе по поддельным больничным, незапланированные отпуска, помощь местным предпринимателям в обмен на "услуги", связь с бывшими заключёнными и т.д. Также коллеги высказались о "невысоких профессиональных качествах" Гутаева, который якобы переложил некоторые свои обязанности на других подчинённых.

— В течение 2019 года Гутаев не организовал никакой полезной деятельности, полностью устранился от самостоятельной работы, проводя только личный пиар. Причиной является отсутствие юридической грамотности в силу полученного образования, невладение действующим законодательством... В нашем коллективе работают люди более 15 лет, и такого безобразия не было, — заключают авторы коллективного доноса.

Хаваж-Бауди Гутаеву 32 года. Он работал старшим помощником прокурора Чеченской Республики по СМИ, а в прошлом году был назначен и.о. прокурора Норильска в звании капитана. Впоследствии Гутаев был повышен до звания майора.