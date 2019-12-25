На Урале школьник из мести избил учительницу молотком. Она просила выучить стих

В результате женщину госпитализировали с травмами головы. А нападавший направлен в психиатрическую больницу.

Ученик девятого класса по дороге в школу напал с молотком и ножом на учительницу, с которой у него случился конфликт. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его данным, учительница русского языка и литературы и по совместительству классная руководительница парня требовала от него выучить стихотворение, иначе грозилась поставить двойку и не допустить до экзамена. Школьник решил отомстить педагогу.

Утром 25 декабря 15-летний парень поджидал учительницу на улице по пути в школу. С собой он прихватил нож и молоток. Школьник нанёс педагогу около пяти ударов молотком, но женщине удалось выбить оружие из его рук.

В результате учительницу госпитализировали с травмами головы. А нападавший направлен в психиатрическую больницу.

Полиция проводит проверку, материалы дела передадут в СУ СКР в связи тем, что нападавший является несовершеннолетним, рассказали Лайфу в УМВД РФ по Свердловской области.