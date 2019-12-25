"Год театра. Занавес!" В Москве открылась театральная фотовыставка

Главным объектом внимания на экспозиции стала огромная панорама, на которой собраны фото ведущих деятелей современного российского театра.

В Москве открылась уникальная выставка "Год театра. Занавес!", посвящённая театральным деятелям, работникам сцены и закулисья.

Экспозиция, на создание которой ушёл почти год, находится в медиацентре столичного парка "Зарядье". На ней представлено более 80 снимков ведущих театральных актёров и режиссёров, критиков, художников и продюсеров, художественных руководителей и ректоров творческих вузов. Выставка будет открыта до 24 февраля.

— Здесь подобраны и аксакалы, и молодая кровь. Мы хотели быть честными, потому что это очень важно. Мы никого не приукрашивали — ретуши практически нет, — признаётся фотограф Вадим Гортинский.

Главной работой экспозиции стал "Центральный экспонат" — огромная панорама, на которой собраны главные герои современного российского театра.

— Идея собрать всех ведущих деятелей русского театра в одном месте в один момент времени — она, конечно, совершенно несбыточна. И то, что это удалось так красиво реализовать, — это маленькое чудо, — рассказал начальник управления Администрации Президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Ранее Лайф провёл прямую трансляцию из медиацентра парка "Зарядье", где прошла торжественная церемония открытия выставки.