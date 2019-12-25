Причиной нападения школьника на учительницу стал отрывок из "Горе от ума"

Учащиеся характеризуют мальчика как тихого и скромного. Многие даже не поверили, что он совершил такой поступок.

Ученица школы № 24 Екатеринбурга рассказала Лайфу о подростке, который напал на учительницу с молотком. По словам девушки, это скромный парень, однако учится он действительно плохо.

— Он скромный парень, тихий, на него никто не думал, с Мариной Николаевной (учительницей. — Прим. Лайфа) были мелкие внутри класса конфликты, не более... Классный руководитель напомнил о том, что оценки не положительные и опять нужно родителей звать, — отметила школьница.

Она рассказала, что причиной конфликта стало то, что подросток не выучил отрывок из комедии Александра Грибоедова "Горе от ума", на что детям давали две недели.

По словам девушки, все в школе думали, что произошедшее — шутка, однако, когда все вскрылось, уроки были сорваны.

Напомним, утром 25 декабря ученик девятого класса по дороге в школу напал с молотком и ножом на учительницу, с которой у него случился конфликт — парень не выучил стихотворение. В результате женщину госпитализировали с травмами головы. А нападавший направлен в психиатрическую больницу.