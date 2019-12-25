В Канаде застрелили 24-летнего рэпера Bvlly

Он был восходящей звездой хип-хоп индустрии. В 2018 году исполнитель выпустил первый трек "No light bag".

В Канаде в канун Рождества застрелили 24-летнего рэпера Джакуара Стюарта, более известного под псевдонимом Bvlly. Ему было 24 года, сообщает Mirror.

Исполнителя убили в таунхаусе в Ошаве. Местные жители вызвали полицейских около трёх часов утра после того, как услышали выстрелы.

Когда стражи порядка прибыли на место, они обнаружили тело рэпера со множественными огнестрельными ранениями. Преступники успели скрыться.

Bvlly был восходящей звездой в Торонто. Свой первый трек "No light bag" он выпустил в 2018 году, а в сентябре 2019 года представил фанатам альбом Made In Austria.