В Москве работника мебельной фабрики завалило чемоданами

Перекрытия между первым и вторым этажами трёхэтажки рухнули на площади 400 квадратных метров.

Сотрудник мебельной фабрики пострадал при обрушении металлических перегородок на трёхэтажном складе предприятия на юго-востоке Москвы. По данным Mash, вместе с конструкциями на мужчину рухнули чемоданы и коробки с различной мебелью.

Инцидент произошёл в здании по улице Стахановской, дом 22. Перекрытия между первым и вторым этажами рухнули на площади 400 метров, когда рабочие поднимали наверх саквояжи и коробки. Пострадавшего срочно доставили в травмпункт.

Сейчас спасатели проверяют, не остались ли под завалами другие сотрудники. По информации МЧС, существует угроза дальнейшего обрушения здания.

А несколько дней назад обрушилось здание завода в Омске. Там тоже завалило мужчину.