ЦБ на карточках рассказал, как защитить себя от мошеннических "Сант и оленей"

Среди прочего нужно проверять сайты, где совершаются покупки и не сообщать по телефону данные своей карты.

Эксперты Центробанка России предупреждают — наступление Нового года сопровождается повышенными тратами у россиян, а вместе с ними активнее и наглее себя ведут разного рода мошенники. Чтобы не попасть на удочку "плохих Санта-Клусов и оленей", регулятор напомнил некоторые правила, которые уберегут сбережения.

В разработанных ЦБ РФ красочных карточках доступно объясняются главные признаки обмана или попыток заработать на праздничном настроении россиян. В частности, как предупреждают специалисты, не стоит доверять сомнительным онлайн-магазинам, тем более обещающим огромные скидки. Чтобы не попасть в просак, лучше перепроверить цены в других торговых точках, а также обратить внимание на реквизиты магазина и адрес сайта.

Как предупреждают эксперты, большинство людей во время праздника просто не замечают, как тратят денег больше, чем планировали. Потому не следует рассчитывать на выгодные покупки и экономию во время распродаж.

Ещё одним излюбленным способом мошенников заполучить ваши деньги является проведение различных лотерей и розыгрышей. Как правило, в таком случае преступники просят изначально оплатить комиссию для участия в лотерее. А когда должен был бы начаться розыгрыш, мошенники исчезают и с деньгами, и с подарками.

Те, кто предпочитает держать свои средства исключительно в электронном формате на карте, тоже не в безопасности, подчёркивают специалисты. Мошенники нередко представляются сотрудниками банков, чтобы получить доступ к личной информации человека. Хотя настоящий сотрудник банка никогда не будет запрашивать никаких данных клиента.

Впрочем, иногда мошенникам даже не надо вступать в прямой контакт с человеком, чтобы получить доступ к его карте. Например, посещение сомнительных сайтов может привести к заражению гаджета вирусами, которые, в свою очередь, автоматически передадут всю ценную информацию хакеру.

Ранее Лайф сообщал, что с приближением новогодних праздников россияне стали чаще покупать иностранную валюту.