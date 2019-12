Скончалась автор вступительной песни из сериала "Друзья"

Алли Уиллис дважды была лауреатом премии "Грэмми" за работу над музыкальным сопровождением к известным проектам.

В Лос-Анджелесе на 73-м году ушла из жизни автор главной песни из сериала "Друзья" Алли Уиллис, сообщает издание Variety. Смерть наступила в результате остановки сердца.

Уиллис дважды вручалась премия "Грэмми" за работу над музыкальным сопровождением к таким проектам, как мюзикл "Цветы лиловой лилии" и фильм "Полицейский из Беверли-Хиллз".

Наибольшую популярность ей подарила композиция I'll be there for you, которую вместе с группой The Rembrandts она написала к комедийному сериалу "Друзья" в 1995 году.

Ранее в Нью-Йорке на 83-м году жизни ушёл из жизни актёр, сыгравший роль отца Рэйчел из сериала "Друзья".