Резня резины в Подольске. Пьяный горожанин проколол колёса 76 машин

Камера сняла, как он ходит и мстит владельцам авто за парковку на том месте, где должен быть газон.

Житель подмосковного Подольска напился и пошёл с охотничьим ножом на автомобили соседей. Мужчина успел проколоть шины на 76 транспортных средствах, пока его не задержали полицейские. "Восстание против машин" снял на видео один из потерпевших.

— С моей начал. У нас двор полукругом — он и пошёл. Было бы больше (пробитых шин. — Прим. ред.), если бы не задержали, — рассказал Евгений Пальчиков телеканалу "360" и уточнил, что злоумышленник орудовал охотничьим ножом.

По его словам, хулигану за 40 лет и он часто прикладывается к бутылке. Объяснения серийный прокалыватель давал уже в участке. Он заявил, что преступление совершал не он, а те, кто припарковал машины в неположенном месте. При этом заявил, что в содеянном раскаивается.

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