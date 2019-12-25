Путин назвал задачу номер один для правительства

Президент России Владимир Путин на встрече с правительством назвал задачей номер один ускорение роста реальных доходов населения.

По его словам, нынешних темпов роста недостаточно и необходимо сделать всё для того, чтобы их увеличить, а также улучшить структуру и качество экономики.

— В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определённые темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена. Это задача номер один, — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что именно этому посвящены нацпроекты, но самоцелью является именно улучшение жизни граждан.