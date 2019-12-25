BMW разорвало на части при ударе о дерево — видео

Водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль вылетел в лес.

В Санкт-Петербурге на 12-м километре Приморского шоссе у Комарова произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW.

На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что водитель иномарки не справился с управлением на мокрой дороге. Автомобиль вылетел за пределы дороги и на огромной скорости врезался в дерево. В результате столкновения машину буквально разорвало на части. Водитель и пассажир погибли на месте.

Ранее в Омской области произошло ДТП с участием внедорожника и иномарки, в результате которого погибли две женщины.