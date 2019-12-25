Путин: У правительства никогда не бывает выходных

У Правительства РФ фактически нет выходных, так как у него всегда много задач. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговом заседании правительства. Лайф вёл прямую трансляцию встречи.
— У правительства всегда много задач, у правительства фактически нет никогда выходных, дежурная служба вообще работает в режиме нон-стоп постоянно и находящиеся здесь коллеги, — рассказал Путин в ходе встречи.
Он отметил, что знает это по собственному опыту общения с коллегами из правительства. Путин подчеркнул, что все сотрудники Правительства РФ находятся всегда на посту и всегда на связи. Они всегда думают, какие шаги предпринять, чтобы "качество работы нашей поднять на новый уровень", добавил президент.
Ранее Путин назвал задачу номер один для правительства.
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