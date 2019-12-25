Блогер объяснил Лайфу решение продать "российскую версию" Tesla Cybertruck

Чтобы приступить к трансформации следующего автомобиля, YouTube-блогеру нужны деньги.

Один из владельцев "российской версии" Tesla Cybertruck, созданного на основе ВАЗ-2109, рассказал Лайфу, зачем намерен поскорее избавиться от необычной машины. В составе команды таких же, как он, изобретателей-любителей Александр собирается реализовать ещё один проект по трансформации старого авто, но на это нужны деньги.

— Мы выставили её на продажу за 666 тысяч 666 рублей. Продаем её, потому что нам нужно двигаться дальше. Нам нужны деньги на следующий проект. Мы делаем машину, которая должна вставать на задние колеса. На этот раз не ВАЗ, а старенькая очень редкая Honda Acty. Нам уже поступают звонки, мы находимся в стадии переговоров. Машина на ходу, можно сесть и поехать. Вообще, официально нужно внести изменения в конструкцию, чтобы не было штрафов, — заявил Александр.

Напомним, Cybertruck с движком ВАЗа создали за восемь дней, на реализацию идеи ушло около 80 тысяч рублей, над проектом работали четыре механика. Автомобиль унаследовал от отечественной машины двигатель на 1,6 литра и механическую коробку передач. Корпус выполнен из металлических листов, а вместо стёкол установлен поликарбонат.

Лайф публиковал видео тест-драйва "российской версии" Tesla Cybertruck на одной из дорог в подмосковных Химках.

Отметим, оригинальный американский пикап Cybertruck с угловатым дизайном презентовали 22 ноября. Tesla планирует начать производство автомобиля только в 2021 году.