Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Ненецком АО

Винтокрылая машина направлялась в город Усинск в Коми. На его борту находились 19 пассажиров и четыре члена экипажа.

Вертолёт Ми-8 авиакомпании "Комиавиатранс" совершил жёсткую посадку в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Как стало известно Лайфу, в результате ЧП никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По его словам, на борту воздушного судна находились 23 человека, в том числе четыре члена экипажа. Ми-8 следовал из Усинска в буровую Северная Хаяха. Судно совершило вынужденную посадку в полутора километрах от места назначения. При этом винтокрылая машина завалилась на бок.

— Компанией "Взлёт" вертолётом Ми-8, все люди, находящиеся на борту были эвакуированы. По уточнённой информации, в 15:06 ожидается прибытие вертолёта Ми-8 в г. Усинск с вахтовиками, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Ранее сегодня аналогичный инцидент произошёл в районе села Байкит в Красноярском крае. Вертолёт Ми-8 с вахтовиками на борту завалился на бок из-за сильного вихря. По последним данным, пострадали 15 человек.