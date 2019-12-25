На Алтае вожатый сфотографировал детей лежащими на полу в форме свастики

В лагере уже проводят проверку по факту случившегося. Шутник может лишиться должности.

В Сети разошлась фотография детей, уложенных на пол в фигуру свастики. Как пишет "Сиб.Фм", снимок сделан в помещении детского загородного лагеря "Чайка" в Бийске. Фото на своей странице в соцсети разместил 21-летний вожатый, подписав публикацию фразой "Люблю свою работу". Фотографию позже разместили в паблике "Инцидент Барнаул".

По данным издания, в лагере проводят проверку. Сам вожатый утверждает, что фото он сделал во время репетиции театральной постановки детской сказки и ни о какой свастике речи не шло.

— Мы так это не оставим, если он виновен — будет наказан вплоть до увольнения, — отметили в руководстве лагеря.

Напомним, 19 ноября Госдума приняла закон о допустимости показа свастики в просветительских целях. Очевидно, здесь об этом речи не идёт.