Скворцова научила россиян, что делать, чтобы 1 января не болела голова

Весь секрет в том, чтобы отправиться на свежий воздух, а не сидеть всю новогоднюю ночь за накрытым столом.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова советует россиянам не переедать за новогодним столом, не злоупотреблять спиртным и больше двигаться. В этом, на её взгляд, и состоит рецепт того, чтобы утро 1 января выдалось добрым.

— Надо так праздновать Новый год, чтобы голова не болела. Потому что радость и счастье от праздника с близкими человек может ощутить только в том случае, если он сильно не загружен токсическими эффектами от алкоголя или чего-либо другого, — рассказала Скворцова в беседе с Лайфом.

Глава Минздрава советует россиянам чаще бывать на воздухе с детьми и проводить праздники активно, а не сидеть всё время за накрытым столом.

Скворцова отметила, что её рекомендации будет проще выполнить жителям тех регионов, где уже выпал снег, поскольку они могут отправиться на лыжную прогулку или взять с собой санки для активного отдыха.

— Если снега нет — просто гулять, — добавила она.

Ранее врач рассказал об опасности популярных новогодних традиций. Антирейтинг возглавила сожжённая бумажка с желанием в бокале игристого вина. Между тем Лайф писал, какой алкоголь чаще всего предпочитают покупать россияне перед Новым годом. Согласно результатам исследования, шампанское и игристые вина не попали даже в тройку лидеров.