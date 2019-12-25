Глава Минздрава рассказала, влияет ли отсутствие снега на заболеваемость гриппом

По мнению Скворцовой, гораздо большую роль здесь играют вакцинация и меры профилактики.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова не считает бесснежную зиму в Центральной России аномальным явлением. Об этом она рассказала Лайфу. Глава ведомства процитировала строки Александра Пушкина из поэмы "Евгений Онегин": "Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе". Тем самым она напомнила, что встречать Новый год без снега и морозов для нас не в новинку, на эпидемиологическую обстановку это сильно не повлияет.

— У нас сейчас в декабре началась эпидемия, пик которой придётся на январь, скорее всего. Превалировать начинают штаммы гриппа Б, — рассказала Скворцова. — Те, кто привился, те защищены, а кто нет — надо стараться как можно реже бывать в местах скопления народа и иметь средства индивидуальной защиты.

Напомним, на совещании с членами правительства в ноябре президент Владимир Путин заявил, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал всех министров поступить точно так же.

Лайф поинтересовался у некоторых членов кабмина, прошли ли они вакцинацию. Оказалось, что многие "откосили": например, Мутко признался, что боится уколов, а Козак пошутил, что к министрам "зараза не пристаёт". А вот Скворцова тогда заявила, что на самом деле её коллеги, игнорирующие вакцинацию от гриппа, надеются избежать эпидемии за счёт тех, кто прививку всё-таки сделал. Но это так не работает.