Путин рассказал, сколько российских семей получили поддержку в 2019 году

В 2019 году около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках демографического пакета мер. Об этом президент Владимир Путин рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Это выплаты на первого и последующих детей, льготная ипотека, погашение части ипотеки для многодетных семей, реализуется масштабная ясельная программа, — отметил российский лидер.

Говоря о демографии в ходе пресс-конференции, Владимир Путин напомнил о двух "ямах", которые отражаются на числе населения до сих пор, — это 1943 и 1999 годы. Глава государства подчеркнул, что задача властей — принимать меры для повышения коэффициента рождаемости в стране.