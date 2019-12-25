Лопнувшее колесо привело к страшной аварии в Воронежской области

Два человека погибли, ещё двое с различными травмами доставлены в Борисоглебскую центральную районную больницу.

В результате ДТП на 393-м километре автодороги Курск — Саратов погибли два человека — 29-летний водитель автомобиля BMW и 54-летняя пассажирка. Как уточнила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, авария произошла 25 декабря около 12:15.

По предварительной версии, причиной трагического ДТП стало лопнувшее колесо. В результате водитель потерял управление и автомобиль унесло в кювет. Два человека умерли на месте, ещё двое с различными травмами доставлены в Борисоглебскую центральную районную больницу.

Это уже вторая страшная авария с BMW за сегодня. Ранее в Ленинградской области автомобиль этой марки на мокрой дороге на огромной скорости влетел в дерево. Там тоже погибли двое.