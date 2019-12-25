ОНФ и "Волонтёры Победы" запустили новогоднюю акцию для ветеранов ВОВ

Волонтёры обещают, что без внимания в праздничные дни не останутся дети войны, труженики тыла и просто одинокие пожилые люди.

В рамках проекта "Забота о ветеранах" активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и общественного движения "Волонтёры Победы" организовали всероссийскую акцию "С Новым годом, ветеран". Начиная с 25 декабря добровольцы-общественники будут посещать участников Великой Отечественной войны и дома престарелых, чтобы поздравить пожилых людей с праздниками, уделить им внимание, проявить заботу и при необходимости оказать социально-бытовую помощь.

— Мы ценим и любим наших ветеранов так же, как и они нас. Для многих из них ребята стали настоящими друзьями, которые могут в любой момент прийти на помощь. Иногда ветераны отказываются, и если волонтёры видят, что помощь действительно нужна, то делают добрые дела "втихую". Истории, которые рассказывают ветераны при встрече, действительно трогают до слез — эти люди пережили многое. Поэтому принести им в дом праздничное настроение в преддверии Нового года — это самое меньшее, что мы можем сделать, чтобы ещё раз сказать ветеранам спасибо, — отметила региональный координатор движения "Волонтёры Победы" Светлана Колтовских.

Одними из первых, кто откликнулся на акцию, стали общественники из Рязанской области. Молодые люди посетили трёх ветеранов Великой Отечественной войны: участника форсирования реки Вислы Николая Чадаева, жительницу блокадного Ленинграда Лидию Денисову и дошедшего до Берлина Михаила Гладких.

А в Татарстане волонтёры провели праздничный концерт в Доме ветеранов. Пожилым участникам мероприятия были вручены новогодние подарки, собранные совместно с благотворительным фондом "Пища жизни".

— Многие вспоминают о ветеранах Великой Отечественной войны только в преддверии 9 Мая. Мы оказываем постоянную помощь нашим героям. И это не только живое общение или помощь в бытовых вопросах. Мы привлекаем спонсоров, которые могут действительно улучшить качество жизни ветеранов, — отметила член ОНФ, руководитель движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.

Ранее Лайф вёл трансляцию встречи, на которой "Молодёжка ОНФ" рассказала об итогах своей работы за год.