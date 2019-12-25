Мужчина представился дальним знакомым и предложил помощь, а когда получил отказ, перешёл на угрозы.

В Москве чёрный риелтор пытался отобрать квартиру у 90-летнего ветерана труда Ромаульда Смаги, сообщает Mash.

Сын знаменитого советского лётчика генерал-майора Иосифа Смаги всю жизнь прожил в элитном районе на западе столицы. К старости у дедушки не осталось никого из близких. Внезапно объявился незнакомец, мать которого якобы знала супругу Ромаульда. Мужчина, представившийся Георгием, предложил помощь.

Ветеран сразу понял, с кем имеет дело, и отказался от внезапных порывов благородства. Однако Георгий не отступил и продолжил навязывать свою "помощь" дедушке, перейдя на угрозы. По словам Ромаульда, чёрный риелтор намекнул, что отправит его в психдиспансер, где ветеран останется без помощи и квартиры.

Следственный комитет уже начал проверку по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов организовали поиск подозреваемого.

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