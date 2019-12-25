Путин заявил, что расселение аварийного жилья идёт с опережением

За 2019 год около 30 тысяч россиян, проживавших в аварийных домах, получили новые квартиры. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

— С опережением идёт расселение аварийного жилья. Я уже об этом упоминал недавно в одном из публичных выступлений. В планах на год было расселить чуть более восьми тысяч человек, по факту новое жильё получили около 30 тысяч человек, — уточнил глава государства.

Кроме того, за год было отремонтировано почти 14 тысяч километров региональных и местных дорог. Российский лидер отметил, что это почти в три раза больше, чем в 2018 году.

Ранее Путин рассказал, сколько российских семей получили поддержку в этом году.