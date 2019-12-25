"Спешить не будем". МИД РФ назвал возможный ответ на санкции США

Замминистра отметил, что ответные меры прежде всего коснутся тех политиков, которые продвигали вопросы санкций против Москвы.

Россия в ответ за санкции против "Северного потока — 2" может расширить список граждан США, которым запретят въезд в РФ. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. При этом он отметил, что стоп-списки не станут достоянием гласности, как это зачастую делают американцы.

— Эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно, как это любой американец считает для себя нормальным и естественным, могут путешествовать по нашей стране — границу они не пересекут, но узнают об этом, видимо, в момент, когда будут запрашивать соответствующую визу. Это просто одна из форм, — передаёт "Интерфакс" слова Рябкова.

Как отметил замглавы МИД, ограничения на въезд могут коснуться тех политиков, которые оказали наибольшую активность в продвижении вопросов санкций против "Северного потока — 2". При этом Рябков подчеркнул, что Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении США.

— Здесь нет никакой гонки, к какому-то сроку что-то осуществить, о чём-то объявить, — заявил он.

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающего санкции, швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу. Власти США потребовали немедленного прекращения строительства газопровода. ЕС призвал Вашингтон не вводить санкции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отреагирует на санкции США, однако сделает это так, чтобы не навредить себе.