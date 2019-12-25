Путин заявил, что по нацпроектам достигнуты не все показатели

К примеру, смертность от новообразований составила 203,2 на 100 тысяч человек вместо планируемых 199,5.

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторых важных показателей по национальным проектам в этом году не удалось достичь. Об этом он рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Некоторые важные показатели не были достигнуты, прежде всего это касается снижения смертности. В целом снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. О чём идёт речь? Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, — сказал глава государства.

Он напомнил, что показатели смертности от болезней системы кровообращения ожидалось снизить до 575 на 100 тысяч населения. Согласно итогам за десять месяцев 2019 года, она составила 579,9 на 100 тысяч населения. Смертность от новообразований составила 203,2 на 100 тысяч человек вместо планируемых 199,5.

Глава государства заключил, что это близко к целевым показателям, но они не достигнуты.

Ранее на совете президент рассказал, сколько российских семей получили поддержку в этом году.