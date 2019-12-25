Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Глава государства привёл результаты опроса, согласно которым почти треть граждан ничего не знает о нацпроектах.

Большинство граждан РФ пока не почувствовали перемены к лучшему от реализации национальных проектов, хотя это и является главной целью этих программ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение. Об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять — это в том числе Федеральная служба охраны, — сказал российский лидер.

Согласно исследованию ФСО, в сентябре 30,6% респондентов вообще ничего не знали о нацпроектах, удивляется Путин. Президент потребовал профинансировать информационное сопровождение национальных проектов, чтобы граждане больше знали о них. По его мнению, "когда люди ничего не знают, они хуже ориентируются в том, что государство делает".

Путин заявил, что по нацпроектам достигнуты не все показатели