"Бейте стёкла!" Омичи пригрозили взять зал штурмом, чтобы попасть на ёлку

Скандал произошёл из-за того, что начало представления перенесли, но об этом забыли сообщить зрителям.

В Омске горожане, пришедшие на профсоюзную ёлку, попытались штурмом взять Концертный зал, чтобы попасть на представление. Местным жителям с детьми пришлось час простоять перед закрытыми дверями. А те, кому не хватило места в фойе, ждали на улице.

На видео, которое снял кто-то из присутствующих, можно увидеть внушительную толпу людей, которая стоит в фойе и требует, чтобы охрана открыла им дверь. Звучат призывы бить стёкла и жалобы на то, что нет возможности сходить в туалет. Кто-то из родителей робко предлагает не пугать детей.

— Билеты выдали на спектакль, начало 17:00. По приезде оказалось, что спектакль перенесли на 18:00. Все с детьми, народ стоит на улице... Как всегда. Всё для людей. Всё для детей, — передаёт портал "Новый Омск" слова участницы событий Анастасии Кузнецовой.

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