Сомнолог рассказал, сколько нужно спать в новогодние каникулы

После празднования 31 декабря не нужно отлёживаться полдня — вечером будет тяжело уснуть.

Чтобы не сбить нормальный режим сна во время новогодних каникул, нужно стараться ложиться спать и вставать в привычное время. По мнению сомнолога, начать необходимо с первого же дня нового года или в крайнем случае со второго.

— После длинной новогодней ночи не нужно отсыпаться слишком долго —вечером будет тяжело засыпать. Лучше всего днём не спать вовсе либо подремать минут 40–45, — посоветовал в эфире НСН глава правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.

Он призывает первого января постараться встать в привычное время, чтобы не сбиться с обычного графика. Если в первый день нового года это сделать не удалось, обязательно соблюдайте рекомендацию 2 января. Сомнолог предупреждает, что соблазн подремать днём может в итоге выйти боком — ритм будет меняться и к концу каникул сместится полностью.

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