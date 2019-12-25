В Общественной палате предложили запретить соцсетям удалять аккаунты госорганов

Если площадки вроде Twitter будут нарушать это правило, их должно ждать наказание в виде"запредельных штрафов".

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества Александр Малькевич предложил запретить соцсетям удалять официальные аккаунты российских госорганов и должностных лиц. Речь об этом зашла на пресс-конференции, посвященной злоупотреблениям со стороны Twitter в нашей стране (Лайф вёл прямую трансляцию).

По словам Малькевича, Россия занимает третье место по числу пользователей в Twitter, при этом компания, не зарегистрированная в нашей стране, продолжает свободно осуществлять свою деятельность, игнорируя российское законодательство. В частности, известны случаи, когда сервис блокировал аккаунты за "неугодные" посты, что может являться признаком политической цензуры. Широкую огласку получил случай с блокировкой аккаунта Россотрудничества за пост, приуроченный к Дню Конституции нашей страны. В Общественной палате считают, что это недопустимо.

— Мы считаем, что депутаты должны принимать поправки, которые запретят любым социальным сетям удалять официальные государственные аккаунты — как органов власти, так и должностных лиц Российской Федерации, — заявил Малькевич.

Если соцсети будут нарушать это правило, их нужно наказывать "запредельными штрафами", заключил он.

Напомним, что Роскомнадзор уже обратился к соцсети Twitter из-за блокировки российских аккаунтов. В ведомстве отметили, что на указанных страницах не публиковалась какая-либо противоправная информация. А подобные действия со стороны компании нарушают принципы свободы распространения информации.