Украинский журналист предложил расширить Литву и включить в её состав Крым

При этом он отметил, что граждане нового государства говорили бы на литовском, польском и украинском языках.

Журналист украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев оценил идею восстановить Великое княжество Литовское, присоединив к нему Украину, Польшу и часть России. Вопрос о его отношении к такому воссоединению прозвучал во время прямой трансляции на его Youtube-канале.

По словам Муждабаева, на российской территории в состав "нового старого государства" могли бы войти Можайск и Смоленская область. Не оставил без внимания он и Крымский полуостров.

— Естественно, с включением земель Крыма, Крымского ханства в единое государство. Всё это прекрасно. Из-за того, что в своё время этого не случилось, под русскими и оказались, — заявил журналист.

Муждабаев также напомнил зрителям, что в XV веке граница Литвы находилась неподалёку от Москвы. Журналист считает, что возрождённое княжество говорило бы на украинском, польском и литовском языках.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине возмутились прибытием первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Крым и возбудили по данному факту уголовное дело.