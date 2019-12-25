Путин раскритиковал министров за размытые доклады: Людям это не интересно

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министров за размытые доклады в ходе совещания, посвящённого нацпроектам. Такую реакцию у главы государства вызвал отчёт вице-премьера Алексея Гордеева, который представил "сжатую информацию".

Президент отметил, что "сжатая информация" должна была завершиться ответом на ключевой вопрос, поскольку, хотя бумажная отчётность и важна, она является необходимым условием "для достижения конечного результата".

— Людям это не интересно: всё равно, какие законы приняли, нормативы, им важен результат. Дышать можно в конкретном городе или опять форточки закрывать, — сказал Путин.

Напомним, Лайф ведёт прямую трансляцию с заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.