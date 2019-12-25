Названы регионы, где мужчины больше проводят времени на работе

В среднем представители сильного пола трудятся 38,8 часа в неделю, что немного превышает прошлогодние показатели.

Больше всего времени на работе проводят мужчины в Томской области — в среднем 41,6 часа в неделю. Об этом пишет News.ru со ссылкой на данные Росстата за третий квартал 2019 года.

На второй строчке расположился Ханты-Мансийский автономный округ, где представители сильного пола работают в среднем по 40,6 часа в неделю. Тройку регионов-лидеров замыкают Амурская и Владимирская области с одинаковым показателем в 40,3 часа. Далее следует Калининградская область (40,2).

Меньше всего времени на работе проводят мужчины в Чечне (34,6), Ингушетии (35,8) и на Алтае (36,3). При этом в среднем по России представители сильного пола трудятся 38,8 часа в неделю, что немного больше прошлогодних показателей — 38,7 часа.

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