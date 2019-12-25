Малькевич: Twitter — это цензор номер один в мире

От самоуправства и цензуры в соцсети страдают огромное количество людей, СМИ, организаций и даже органов власти и официальных учреждений.

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества Александр Малькевич представил в среду доклад о нарушениях прав российских пользователей в Twitter (Лайф вёл прямую трансляцию). Он указал, что Россия занимает третье место по числу пользователей в Twitter, при этом компания, не зарегистрированная в нашей стране, продолжает свободно осуществлять свою деятельность, игнорируя российское законодательство.

— Мы инициируем масштабную мировую кампанию давления на Twitter, потому что сейчас это цензор номер один в мире, — заявил Малькевич.

Общественник и эксперт отметил, что от самоуправства в Twitter страдают огромное количество людей, СМИ, организаций и даже органов власти и официальных учреждений. Он припомнил случай, когда в соцсети был заблокирован аккаунт Россторудничества из-за поста ко Дню Конституции России. Кроме того, был без объяснения причин закрыт доступ к аккаунту российского проекта "Хорошие новости". Малькевич убежден, что специально созданные бот-фермы целенаправленно "бомбят" Twitter жалобами на распространение "русской пропаганды". И площадка на это тут же реагирует, превращаясь в инструмент политической цензуры.

— Если новости из России хорошие — это "пропаганда", а если рассказывают, как все летит в тартарары, то такие публикации будут поддерживаться и продвигаться, — возмутился Малькевич.

Чтобы изменить ситуацию, общественники наметили грандиозные планы на будущий год. В частности, они намерены наладить скоординированную работу в судах по отстаиванию законных прав и интересов российских пользователей против Twitter, включая суды международной юрисдикции. Во-вторых, российская сторона хочет добиться регистрации юридического лица Twitter в на территории нашей страны, чтобы площадка работала в нашем правовом поле, соблюдая все действующие законы.

Лайф также сообщал, что в Общественной палате предложили запретить соцсетям удалять аккаунты госорганов. Если площадки вроде Twitter будут нарушать это правило, их должно ждать наказание в виде"запредельных штрафов".