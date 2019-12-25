Семенович взбудоражила поклонников танцем цыганочка

При этом знаменитость призналась, что не спала двое суток и очень устала из-за гастролей.

Певица Анна Семенович опубликовала короткое видео, в котором она и Стас Костюшкин идут по коридору к сцене и трясут грудью, как обычно это делают танцующие цыганочку. На пост звезды в соцсети обратил внимание портал "Дни.ру".

Артистка призналась, что из-за новогодних гастролей она два дня уже не спала и сильно устала. Но не теряет сил и с удовольствием делает свою работу.

— С самолёта я сразу поехала на репетицию в "Крокус", но, как только я надела концертное платье, увидела своих коллег, усталость прям рукой сняло и мы со Стасом Костюшкиным так вчера зажгли на сцене, — написала Семенович в Instagram.

Видео с мини-танцем поклонники оценили по достоинству. Одни отметили сексуальность звёзд, другие задались вопросом, откуда они берут столько энергии на работе.

— "От вас можно заряжать телефоны", "Сплошной позитив, а не девушка", "У меня аж часы встали", "Не трясите так народным достоянием", — написали интернет-пользователи.

Ранее Анна Семенович призналась, что делала операции на груди.