Путин поручил и дальше снижать ставку по ипотеке

Глава государства назвал хорошим показателем, что в среднем она уже ниже девяти процентов.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости работать над дальнейшим снижением ипотечных ставок. Глава государства попросил Минфин, Банк России и профильные ведомства "самым внимательным образом за этим наблюдать".

— Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке. То, что она к концу года снизилась на уровень в среднем меньше 9%, это, мне кажется, хороший показатель, — отметил президент на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее глава государства рассказал, от чего зависит ставка по ипотеке и объяснил, почему опасно снижать этот показатель искусственно.

По мере снижения ставки по жилищным кредитам они становятся всё популярнее, и Центробанк уже задумался над тем, чтобы ограничить их выдачу.