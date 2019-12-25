Путин произвёл кадровые перестановки в МВД, МЧС, ФСИН и СКР

Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей ряд руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Среди снятых с должностей — начальник управления кадров ФСИН полковник Александр Пирогов, начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко, прокурор Омской области Анастас Спиридонов, а также ряд заместителей глав региональных ГУ МВД.
Также глава государства произвёл несколько назначений, в частности, на должности начальников ряда региональных ГУ МВД, а также прокуроров нескольких областей.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram