В ОНФ подвели итоги проекта "Молодёжка" за год

Говорили в том числе о помощи, которую активисты оказывали пострадавшим от масштабного наводнения в Иркутской области.

В Москве по результатам уходящего года подвели итоги работы "Молодёжки ОНФ". О проделанном рассказал глава проекта Игорь Кастюкевич и участники его команды.

На мероприятии особо отметили вклад "Молодёжки" в помощь пострадавшим от пожара в посёлке Унде Забайкальского края. Молодые люди формировали гуманитарную помощь, которую сами доставляли в посёлок, а после — участвовали в разборе завалов после пожара.

Так, в Иркутской области, пострадавшей от масштабного наводнения, 120 активистов "Молодёжки ОНФ" инспектировали деревни, до которых не успели добраться местные власти. Там активисты накололи 700 кубометров дров, обеспечив топливом 72 семьи. Также они раздали более 70 тонн овощей.

— В этих населённых пунктах наших ребят знают по именам, — рассказал глава проекта Игорь Кастюкевич.

Среди планов на будущее он отметил образовательный форум, который команда собирается провести в феврале следующего года, а также привлечение новой молодёжи в проект. Упомянул он и турнир по дворовому футболу "Уличный красава", который намерены в будущем развивать.

А несколько дней назад в Иркутской области активисты ОНФ передали врио губернатора региона списки пострадавших от паводков.