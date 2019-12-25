Суд арестовал ещё трёх таможенников по делу "золотого генерала" ФТС

Юрий Черкашин, Константин Мишин и Андрей Шурыгин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения ещё трём фигурантам уголовного дела генерал-лейтенанта таможенной службы Александра Кизлыка.

Так, заместители начальников Домодедовской и Внуковской таможен Юрий Черкашин и Константин Мишин отправлены в СИЗО до 22 февраля. Старший дознаватель по особо важным делам таможни Домодедово Андрей Шурыгин отпущен под домашний арест. Всем трём фигурантам дела вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 22 февраля начальника Главного управления ФТС России Александра Кизлыка. Во время обысков у генерала нашли 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы и золотые слитки. Позже аналогичная мера пресечения была избрана в отношении его заместителя Алексея Серебро.