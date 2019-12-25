Россия отправит на конкурс "Миссис бабушка Вселенная" учительницу из Пскова

51-летняя многодетная мать и дважды бабушка намерена покорить жюри национальным костюмом, который создаёт собственными руками, а ещё необыкновенным выступлением.

Россию на международном конкурсе GrandmaUniverse ("Миссис бабушка Вселенная"), который состоится в столице Болгарии в январе 2020 года, будет представлять 51-летняя учительница и дизайнер-модельер из Пскова Светлана Шумейко.

У Светланы четыре дочери. Старшей — 30 лет, а младшей в январе только исполнится 15. Также у женщины уже две внучки. Именно это позволило ей участвовать и победить сначала в конкурсе "Миссис бабушка Пскова", а теперь получить возможность представлять нашу страну в Софии. Как рассказывает Светлана, после победы в родном городе она и не рассчитывала больше принимать участие в конкурсах, но, получив предложение представить Россию, решила пойти дальше.

— Я люблю свой возраст. Занимаюсь тем, что приносит мне радость и искреннее удовольствие: утром я — учитель первого класса деревенской школы, днём — дизайнер-модельер меховых изделий и национальных костюмов. Считаю, что для самосовершенствования и карьерного роста нет возрастных границ. Я полна энергии и люблю дух соревнований. Уверена в своих силах и считаю, что моя новая цель стать "Миссис бабушка Вселенная" достижима, — рассказала Светлана Шумейко.

Многодетная мать и бабушка сама родилась в многодетной семье. Получив высшее педагогическое образование, устроилась по профессии учителем, однако всегда увлекалась дизайном. В итоге уже в зрелом возрасте открыла своё ателье по пошиву мехов и сегодня совмещает обе профессии.

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