Российский сухогруз сел на мель у берегов Турции

Экипаж обсуждает ситуацию с компанией — владелицей судна. Ожидается, что она пришлёт водолазов для оценки его состояния.

Судно "Невадо-35" с грузом подсолнечного жмыха, шедшее под российским флагом, село на мель в Мраморном море на северо-востоке Турции, сообщает CNN Turk .

Как отмечает РИА "Новости", экипаж ещё не запрашивал помощь у береговой охраны Турции. На судне находятся 11 человек, их состояние не вызывает опасений. Отмечается, что на сухогрузе нет протечек.

— Насколько нам известно, они проводят переговоры со своей судоходной компанией, которая должна прислать водолазов для оценки состояния судна, — сообщил источник в администрации провинции Текирдаг.

Береговая охрана Турции постоянно находится возле судна, но, так как экипаж не запрашивал помощь, они ничего не предпринимают.

— Как только после изучения состояния судна такой запрос поступит, его сразу же снимут с мели, — добавил собеседник.

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