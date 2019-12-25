Российский сухогруз сел на мель у берегов Турции

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Фото © CNN Turk

Экипаж обсуждает ситуацию с компанией — владелицей судна. Ожидается, что она пришлёт водолазов для оценки его состояния.

Судно "Невадо-35" с грузом подсолнечного жмыха, шедшее под российским флагом, село на мель в Мраморном море на северо-востоке Турции, сообщает CNN Turk.

Как отмечает РИА "Новости", экипаж ещё не запрашивал помощь у береговой охраны Турции. На судне находятся 11 человек, их состояние не вызывает опасений. Отмечается, что на сухогрузе нет протечек.

Насколько нам известно, они проводят переговоры со своей судоходной компанией, которая должна прислать водолазов для оценки состояния судна, — сообщил источник в администрации провинции Текирдаг.

Береговая охрана Турции постоянно находится возле судна, но, так как экипаж не запрашивал помощь, они ничего не предпринимают.

Как только после изучения состояния судна такой запрос поступит, его сразу же снимут с мели, — добавил собеседник.

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