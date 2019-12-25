Профессор Гнесинки — о погибшей в Будапеште пианистке: Её ждал взлёт карьеры

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Фото © VK / Элина Валиева

Элина легла спать 22 декабря вечером в отеле Otto Studios и больше не проснулась.

Погибшая в Будапеште 27-летняя россиянка Элина Валиева была очень талантливым музыкантом, которую ожидал взлёт карьеры. Об этом заявил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов.

Она очень талантливая была пианистка, за последние три года Элина получила на международных конкурсах три премии... В марте 2020 года она планировала поехать в тур в Японию. Всё оборвалось на заре её карьеры. У Элины как раз сейчас наступил период, когда она должна была взлететь. Это страшная трагедия, — заявил педагог РИА "Новости".

По словам Богданова, они решили устроить концерт памяти Валиевой в органном зале детской художественной школы искусств "Алые паруса" в Красногорске 26 декабря.

Как ранее писал Лайф, 27-летняя Элина Валиева легла спать вечером 22 декабря в отеле Otto Studios в Будапеште и больше не проснулась. Россиянка умерла от отравления газом. Находившийся вместе с ней в одном номере возлюбленный в тяжёлом состоянии доставлен в одну из клиник города.

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