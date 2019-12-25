Профессор Гнесинки — о погибшей в Будапеште пианистке: Её ждал взлёт карьеры

Элина легла спать 22 декабря вечером в отеле Otto Studios и больше не проснулась.

Погибшая в Будапеште 27-летняя россиянка Элина Валиева была очень талантливым музыкантом, которую ожидал взлёт карьеры. Об этом заявил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов.

— Она очень талантливая была пианистка, за последние три года Элина получила на международных конкурсах три премии... В марте 2020 года она планировала поехать в тур в Японию. Всё оборвалось на заре её карьеры. У Элины как раз сейчас наступил период, когда она должна была взлететь. Это страшная трагедия, — заявил педагог РИА "Новости".

По словам Богданова, они решили устроить концерт памяти Валиевой в органном зале детской художественной школы искусств "Алые паруса" в Красногорске 26 декабря.

Как ранее писал Лайф, 27-летняя Элина Валиева легла спать вечером 22 декабря в отеле Otto Studios в Будапеште и больше не проснулась. Россиянка умерла от отравления газом. Находившийся вместе с ней в одном номере возлюбленный в тяжёлом состоянии доставлен в одну из клиник города.