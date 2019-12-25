Насиловавший пасынка житель Подмосковья получил пожизненное

Когда мать ребёнка узнала о надругательствах над её сыном, педофил уже сидел в тюрьме за аналогичное преступление.

Суд приговорил жителя подмосковного города Одинцово к пожизненному заключению за регулярные преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего пасынка. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

— Мужчина с ноября 2013-го по август 2014 года систематически совершал в отношении своего пасынка 2003 года рождения преступления против его половой неприкосновенности, а происходящее снимал на камеру, — говорится в сообщении СК.

Об этом узнала мать ребёнка, после чего незамедлительно обратилась в полицию. В этот момент мужчина уже отбывал наказание за аналогичные преступления в отношении двух мальчиков. В этот раз суд назначил ему максимальный срок с отбыванием в колонии строгого режима.

В прошлом месяце в Крыму осудили мужчину, который много лет насиловал дочек и избивал жену.