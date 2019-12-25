Сбербанк передал "Яндексу" его "золотую акцию"

Она даёт право блокировать продажу более 25% доли интернет-компании одному владельцу.

Сбербанк вернул "Яндексу" его "золотую акцию". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

— Передали 23 декабря, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

В "Яндексе" эту информацию подтвердили. Также там уточнили, что "золотую акцию" передадут в Фонд общественных интересов после его регистрации.

"Золотая акция" — это форма участия государства в акционерных обществах. Она даёт право при необходимости блокировать управленческие решения. Так, Сбербанк мог не разрешать объединение 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.

Напомним, 18 ноября совет директоров "Яндекса" предложил внести изменения в структуру корпоративного управления компанией, которые подразумевают в том числе передачу от Сбербанка "золотой акции" IT-компании.