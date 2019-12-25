"Ничего не меняется!" Миллиардер Прохоров рассказал Лайфу, как отметит Новый год

Российский бизнесмен Михаил Прохоров по многолетней традиции встретит Новый год в Москве, а затем отправится туда, где обычно и проводит первые дни января. О своих планах миллиардер рассказал Лайфу.

— Как всегда, встречу в Москве, а потом — кататься на лыжах. Место знаете. Ничего не меняется! — ответил с улыбкой Прохоров.

Очевидно, миллиардер имеет в виду элитный горнолыжный курорт во французских Альпах — Куршевель. По крайней мере, так было в прошлом году. Любовь Прохорова к элитному курорту выдержала даже маленькое испытание — его обокрали на 100 тысяч евро.

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