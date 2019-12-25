Путин оценивает ситуацию в экономике как удовлетворительную

Президент проводит встречу с представителями российских деловых кругов в Кремле.

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в экономике страны как удовлетворительную. Об этом он заявил на встрече с бизнесменами в Кремле.

— Ситуация в экономике удовлетворительная. Сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация. На низком уровне находится инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты. Всё это хорошие очень предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать, — резюмировал глава государства.

Отметим, на недавнем совещании с членами правительства Путин поставил задачу сделать экономический рост страны более устойчивым. По словам президента, в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и добиться увеличения доходов граждан.