Путин оценивает ситуацию в экономике как удовлетворительную

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в экономике страны как удовлетворительную. Об этом он заявил на встрече с бизнесменами в Кремле.
— Ситуация в экономике удовлетворительная. Сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация. На низком уровне находится инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты. Всё это хорошие очень предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать, — резюмировал глава государства.
Отметим, на недавнем совещании с членами правительства Путин поставил задачу сделать экономический рост страны более устойчивым. По словам президента, в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и добиться увеличения доходов граждан.
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