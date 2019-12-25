На Урале семилетняя девочка погибла, играя с кошкой

Первоклассница упала с дивана, в результате чего получила травму, несовместимую с жизнью.

В Свердловской области семилетняя девочка погибла, играя со своей кошкой. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источник в местном управлении Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла в городе Качканаре. Как рассказал собеседник агентства, во время игры с домашним питомцем первоклассница упала с дивана. Смерть наступила моментально в результате перелома шейного позвонка.

— По факту гибели ребёнка проводится доследственная проверка. Истребованы характеризующие материалы в отношении семьи. Основная версия — несчастный случай, — рассказали агентству в Следственном комитете.

Ранее в Бурятии на двухлетнего ребёнка упал ламповый телевизор, который в результате убил ребёнка.