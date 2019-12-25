"Сделаем". Чемезов снял с "ёлки желаний" просьбу ребёнка о мощном компьютере

Гендиректор концерна отметил, что детские мечты надо исполнять, и пообещал всё выполнить.

Руководители крупных российских компаний последовали примеру президента РФ и присоединились к акции "Ёлка желаний", участники которой исполняют новогодние мечты детей. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал Лайфу, что ему попалась открытка с просьбой о мощном компьютере.

— Сделаем! Новогодние желания нужно исполнять. Тем более детей, — пообещал гендиректор госкорпорации.

А глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев снял с ёлки открытку с мечтой маленького Артёма Климова из Ставрополья, который хочет с сестрой попасть на представление в цирк Никулина. Он сказал, что обязательно исполнит желание мальчика.

Президент Владимир Путин уже исполнил желание десятилетнего Андрея Кочетова из Ставропольского края, который мечтал побывать в Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи.