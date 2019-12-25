Гуцериев пришёл на встречу Путина с крупными бизнесменами страны

Он отказался отвечать на вопросы журналистов, которые касались недавних обысков в офисах его компании.

Российский миллиардер, совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев присутствовал на традиционной встрече президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом. Лайф вёл прямую трансляцию начала встречи.

Как отмечает ТАСС, Гуцериев не стал общаться с журналистами и отвечать на их вопросы об обысках в офисах группы.

Ранее стало известно, что оперативники МВД вместе со следователями явились в квартиру миллиардера Михаила Гуцериева в Хамовниках, а также на объекты компании "Сафмар". Это многоотраслевой холдинг, куда входят не только компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной и калийной промышленности, но и финансовые активы, сети ретейла и даже СМИ. Председателем совета директоров, определяющим стратегию развития конгломерата, является сам Михаил Гуцериев, а совладельцем "Сафмара" — его сын Саид.